Необходимо провести редизайн уже имеющейся презентации. Основная задача заключается в обновлении дизайна, улучшении визуального восприятия и создании более привлекательного оформления. Ожидается профессиональный подход к работе и внимание к деталям.
Нужна презентация продукции фирмы
Даём фото, информацию, надо сделать все красиво.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации44 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо переделать презентацию, улучшив ее читаемость и визуальное восприятие. Применить яркую цветовую схему и асимметричные формы. В файле имеются комментарии по изменениям. Дополнительные комментарии будут предоставлены исполнителю.Презентации27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать простую презентацию из 5 слайдов на тему сезонных новинок из магазина эко-продуктов. Важно, чтобы текст был ясным и информативным. Ссылка с текстом для презентации предоставлена.Презентации53 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать новый дизайн для презентации PowerPoint. Ожидается создание стильного и привлекательного оформления, соответствующего тематике презентации.Презентации1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать две презентации для бизнес-целей. Презентации должны соответствовать специфике бизнеса и быть адаптированы под целевую аудиторию. Ожидается проработка структуры и дизайна с учетом ключевых сообщений.Презентации34 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать и визуально улучшить презентацию компании, придавая ей единую стилистику. Требуется внимание к дизайну и качеству оформления для достижения максимального воздействия на аудиторию.Презентации23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оценить и откорректировать презентацию для грантового конкурса 'Старт-1'. Основное внимание следует уделить улучшению дизайна и содержания, чтобы презентация соответствовала требованиям конкурса.Презентации5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется оформление бизнес-презентации в PowerPoint на основе предоставленного документа и примеров. Необходимо создать красивые слайды с блок-схемами и графиками. Бюджет обсуждаем, требуется оперативность в выполнении задачи.Презентации37 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать дизайн презентации, состоящей из 6 слайдов. Ссылку с описанием слайдов предоставим. Срок выполнения - до 12.07, бюджет составляет 6000 руб.Презентации9 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработка стильной презентации в формате PDF, состоящей из 12 слайдов. Срок выполнения - до утра вторника следующей недели. Опыт работы с подобными проектами обязателен. Примеры предыдущих работ приветствуются. Необходима доступность на связи не менее 6 часов в сутки.Презентации1 исполнительЗавершен3 года назад