Запись видео с заранее подготовленным текстом

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт20 заявок437 просмотров

Записать видео с заранее подготовленным текстом 3-5 мин на русском или английском языке.

3 года назад
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