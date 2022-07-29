Инвестиционная компания SAGIDIS Limited ищет партнера для проведения конференции в Москве, посвященной цифровым продуктам и возможностям заработка в сфере НФТ. Идея направлена на активных людей, желающих развиваться и получать стабильный доход через криптовалюты. Презентации на конференции помогут ознакомиться с новым продуктом и его преимуществами.