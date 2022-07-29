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Закрыт9 заявок438 просмотров

Фото и видео съемка на фоне гор (фэшн) с черной лошадью. Необходимо найти примерно 50 подходящих кадров (фото и видео), как снять магазину линию одежды. Прикрепила пример, как должна выглядеть эта съемка и одежду, которую будем снимать. Погода пасмурная, атмосфера - ближе к осени.

3 года назад
guest_16590842867763
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Заявки фрилансеров

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