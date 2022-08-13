Необходимо будет подготовить дизайн презентации (больше всего интересует подбор картинок, гифок!). Ниже представлен текст для слайдов для тестового задания. Выполнение тестового задания обязательно для рассмотрения отклика. Стоимость услуг обсуждается

1 - Зачем нужна оцифровка?

2 - Рассмотрим простую метафору

3 - Кто из вас водит машину?

4 - Управлять бизнесом

на Wildberries без цифр...

5 - Вести автомобиль

с закрытыми глазами

6 - Не знаешь,

куда едешь, можно ли поворачивать, куда приедешь

и приедешь

ли вообще…

7 - Не можешь ускориться, желание — только остановиться

8 - Чувствовал такое состояние?

9 - А когда все оцифровано — едешь уверенно

10 - Знаешь,

где повернуть,

где ускориться, где притормозить

11 - Хочешь также?