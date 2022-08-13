Требуется разработать презентацию, ориентируясь на предоставленный источник. Текстовки будут даны. Возможна работа в любой программе для создания презентаций.
Дизайн презентации
Необходимо будет подготовить дизайн презентации (больше всего интересует подбор картинок, гифок!). Ниже представлен текст для слайдов для тестового задания. Выполнение тестового задания обязательно для рассмотрения отклика. Стоимость услуг обсуждается
1 - Зачем нужна оцифровка?
2 - Рассмотрим простую метафору
3 - Кто из вас водит машину?
4 - Управлять бизнесом
на Wildberries без цифр...
5 - Вести автомобиль
с закрытыми глазами
6 - Не знаешь,
куда едешь, можно ли поворачивать, куда приедешь
и приедешь
ли вообще…
7 - Не можешь ускориться, желание — только остановиться
8 - Чувствовал такое состояние?
9 - А когда все оцифровано — едешь уверенно
10 - Знаешь,
где повернуть,
где ускориться, где притормозить
11 - Хочешь также?
Заявки фрилансеров
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