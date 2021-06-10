Здравствуйте, нужно выгрузить позиции с сайта и загрузить их на английскую версию того же сайта на Битрикс. Позиций около тысячи, предлагайте пожалуйста стоимость и сроки.
Нужно перенести дизайн из фигмы на действующий сайт на вордпресс
Задача: есть действующий сайт агентства недвижимости https://bazasochi.com/ на CMS Wordpress. Нужно подключить к нему дизайн https://www.figma.com/file/GVE3igRvAoHIBMygHhHljG/7realty.ru-Copy?node-id=361%3A337 состоящий из типовых блоков. При переносе допускается использование Elementor. Если сработаемся, сразу же дадим ещё один такой проект.
Заявки фрилансеров
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Внести небольшой список правок, по сайту ориентировочно часов на 10 часов. Сайт на YII Framework. Без опыта просьба не беспокоить. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KR2Bla2-h7yIHf2Y5x-lAkRhrRVDFORIpw4O37bcvik/edit?usp=sharing. Оплату напишите свою, можем почасовую.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
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