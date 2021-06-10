Нужно перенести дизайн из фигмы на действующий сайт на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок2762 просмотра

Задача: есть действующий сайт агентства недвижимости https://bazasochi.com/ на CMS Wordpress. Нужно подключить к нему дизайн https://www.figma.com/file/GVE3igRvAoHIBMygHhHljG/7realty.ru-Copy?node-id=361%3A337 состоящий из типовых блоков. При переносе допускается использование Elementor. Если сработаемся, сразу же дадим ещё один такой проект.

ElementorFigmaNode.jsWordPress
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