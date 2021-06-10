Вёрстка и натяжка нового дизайна (с изменениями в функционале) Joomla

У нас есть сайт-интернет магазин на Joomla/Joomshopping.

Готов новый дизайн в figma.

Задача: сверстать и натянуть этот новый дизайн на сайт, доработав функционал сайта, потому что многие элементы из этого дизайна в текущей старой версии сайта просто отсутствуют (слайдер на главной странице, модуль Похожие товары и т.д.). Оформление заказа там сразу скажу нестандартное.

Описание + дизайн пришлю на оценку.

В первую очередь хотел бы отклика специалистов, которые сейчас относительно свободны и могли бы реализовать эту работу в оперативные сроки.