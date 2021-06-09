Доработать шорт-код на WP

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Закрыт6 заявок2309 просмотров

Добрый вечер, необходимо доработать шорд код на WP. При выводе в одном количестве работает нормально, но при втором использовании сайт искажается.

WordPress
4 года назад
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