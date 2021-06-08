Word Press доработка сайта

1. при обновлении платформы слетает капча

2. Настройка отслеживания конверсий:

- настроить отслеживание “задать вопрос специалисту”

- настроить отслеживание заказа обратных звонков через виджет Binotel

- Добавить виджет чата Freshoffice на сайт для получения заявок.

3. Разместить на стартовой и в статьях кнопку “Оформить заявку”. Настроить ее отслеживание в конверсии сайта.

4. Вынести телефон в хедер сайта и кнопку “Консультация”, чтобы он всегда был виден.