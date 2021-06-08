Word Press доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки1181 просмотр

1. при обновлении платформы слетает капча

2. Настройка отслеживания конверсий:

- настроить отслеживание “задать вопрос специалисту”

- настроить отслеживание заказа обратных звонков через виджет Binotel

- Добавить виджет чата Freshoffice на сайт для получения заявок.

3. Разместить на стартовой и в статьях кнопку “Оформить заявку”. Настроить ее отслеживание в конверсии сайта.

4. Вынести телефон в хедер сайта и кнопку “Консультация”, чтобы он всегда был виден.

WordPress
4 года назад
OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Дропстар
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад