Выбор города на Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки1240 просмотров

Установить блок с выбором города на сайт Modx https://yadi.sk/i/DgSU8CVLNShTpw Пример реализации: https://stand-m.ru/ Названия всех городов должны быть прописаны в коде. Никакого функционала с гео привязкой делать не нужно!

MODX
4 года назад
go-travkin
Григорий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dklweb
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$27
4 дня
Работа была выполнена качественно и в срок, рекомендую!
Понравилось работать с Григорием. Задачи были поставлены понятно, на вопросы получал быстрые ответы. Всё было сразу же оплачено после выполнения работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Николай
 
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12 лет в сервисе
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7 месяцев назад
81 отзыв
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10 лет в сервисе
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3 года назад
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dklweb
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4 года в сервисе
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4 года назад