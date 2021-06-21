Доработать сайт на Joomla (joomshopping), почистить от мусора Список задач во вложении
Выбор города на Modx
Установить блок с выбором города на сайт Modx https://yadi.sk/i/DgSU8CVLNShTpw Пример реализации: https://stand-m.ru/ Названия всех городов должны быть прописаны в коде. Никакого функционала с гео привязкой делать не нужно!
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