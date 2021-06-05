Доработать сайт на Joomla (joomshopping), почистить от мусора Список задач во вложении
Наполнить платную тему контентом и допилить немного
Сайт: разработка мобильных игр
1. взять тему с тимфореста (купим нужную, есть на выбор несколько)
2. заполнить контентом (есть рисунки, есть тестовый сайт с новостями и небольшой информацией)
3. поправить английские кнопки где останутся, и прочую тестовую штуку изменить
4. протестить и выкатить)
при необходимости можно дизайнера привлечь для баннеров
все правки будем делать через визуальный редактор платной темы, там все легко.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт: тематика книжный магазин/издательство установлена тема с тимфорест, перенесен контент - карточки товара и категории. нужно: 1. доперевести сайт на вп (кнопки, корзину и всякую мелочь) 2. доперенести инфо страницы (контакты, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Описание работы плагина: Плагин смотрит на значение в определенном атрибуте WooCommerce (атрибут должен выбираться) и сравнивает его с базой данных своих значений, которые записываются в плагине. Если совпадение найдено, то в соседний атрибут товара ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $55
Есть сайт с уже написанным шаблоном _otminidomini.ru Нужно добавить новую страницу в той же концепции, но немного другую. Макет во вложении.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
Вставить формы Битрикс24 на сайт t-bet.ru Добрый день! Нужно вставить формы Битрикс24 вместо стандартных форм на сайте t-bet.ru Сайт тоже на Битрикс CMS со всеми последними обновлениямиСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт: http://zinko.prfi.ru/ Правки во вложенииСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, необходимо поправить фильтра поиска на сайте для получения иных результатов выдачи.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо реализовать на сайте на cms вордпресс фильтры и сортировку кредитных предложений. Примерно такую https://skr.sh/s8P8xiBvGiE?a под разные категории займ, кредит, карты и т.д. У меня стоит плагин acf wp с помощью которого сейчас реализованы карточки ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад