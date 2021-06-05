Наполнить платную тему контентом и допилить немного

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Закрыт3 заявки1123 просмотра

Сайт: разработка мобильных игр

1. взять тему с тимфореста (купим нужную, есть на выбор несколько)

2. заполнить контентом (есть рисунки, есть тестовый сайт с новостями и небольшой информацией)

3. поправить английские кнопки где останутся, и прочую тестовую штуку изменить

4. протестить и выкатить)

при необходимости можно дизайнера привлечь для баннеров

все правки будем делать через визуальный редактор платной темы, там все легко.

4 года назад
ostiger
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