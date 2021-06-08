Доработать сайт на Joomla (joomshopping), почистить от мусора Список задач во вложении
Обновить Joomla до последней актуальной версии
Интернет-магазин https://www.flowers-express.com.ua/ на старой Joomla 1.5.
Нужно обновить/перенести сайт на последнюю версию Joomla.
Что важно учитывать:
-сохранение существующих урлов и seo-текстов, чтобы не просесть в выдаче поисковиков;
-сайт имеет 3 языковые версии (рус, укр и англ);
-на сайте всего 2 вида платежей (один из них онлайн картой);
-на сайте переделанная форма заказа (стандартная форма заказа джумлы не подходит для данной тематики). Формы заказов на сайте по сути 2 (для доставки по Украине и по миру, они немного отличаются);
-важна адаптация под мобильные устройства, как сейчас это реализовано;
-сразу для нового сайта нужно настроить Google AMP Cache для страниц городов доставки;
-если получится реализовать выбор городов доставки примерно, как здесь https://flowers.ua - было бы отлично;
-также на сайте есть несколько мелких изменений, к примеру, автоматическое изменение цен на товары для каталогов по Украине и по миру, изменена главная страница сайта (на ней размещены товары с нескольких категорий товаров просто для наглядности, чтобы быстро клиент мог понять по картинкам, какие товары есть на сайте);
-сейчас на сайте отключен личный кабинет клиента, на новом сайте я бы хотел его включить и настроить. Нужно чтобы клиент мог войти в свой кабинет, просмотреть список своих заказов с адресами и контактами получателей, увидеть размер своей скидки...в общем стандартный личный кабинет;
-если удастся убрать страницы с товарами, как сейчас на сайте - было бы хорошо. В некоторых категориях товаров более 10 страниц по 20 товаров на каждой и сейчас клиент вынужден листать страницы, чтобы просмотреть товары. Если можно реализовать подтягивание товаров по мере прокрутки товаров вниз, как на сайте-примере https://flowers.ua - было бы отлично;
- цель обновления/переноса сайта на новую джумлу - получить более быстрый сайт, качественно адаптированный под мобильные устройства.
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