Внести правки на сайте

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Завершен1 заявка414 просмотров

Внести правки на сайте и поправить стили

4 года назад
bunyaev1
Дмитрий 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
4 года назад
$56
8 дней
Escrow
Просто лучший, решает не решаемое, качественно и в срок!
Дмитрий уже не однократно подтверждает статус самого лучшего заказчика!

Заявки фрилансеров

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
4 года назад