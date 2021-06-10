MODx - простая задача

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки401 просмотр

Необходимо реализовать очень простую задачу:

Подкорректировать "крошки хлеба", 

Сейчас ошибка такая:

в навигации ссылка не site.com/page, а site.com/page/site.com/page

MODX
4 года назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
$7
1 день
Все сделала быстро. Спасибо!
Спасибо за работу, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Николай
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
81 отзыв
4 года назад
KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
Сергей
 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва(-1)
4 года назад