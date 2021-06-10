Доработать сайт на wordpress Elementor

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок2236 просмотров

Доработать сайт на wordpress ElementorЕсть сайты http://www.klona.com.ua/ большая часть к работ уже выполнена. Требуется доработка части страниц и создание новых.Макет сайта собран в Figma - ссылку дам потенциальному исполнителю. Превью верстки прилагаю. Есть детальное ТЗ что нужно сделать на 15 страниц https://docs.google.com/document/d/1wAnpVzNELn1ZJFKI1kGSXDKqnwCnYJjhs14LhqhM_Ec/edit?usp=sharing 

Требования:

  • обширные знания программирования на уровне написать плагин для вордпресс.
  • Возможность начать в ближайшее время
  • Возможность сделать за месяц (это важное условие)
Условия:
  • Работа через сейф (резервирование денег на сайте)
В случае успешного выполнения задачи гарантируем постоянную занятость на ваших условиях.
ElementorFigmaWordPress
4 года назад
KAPKAN10
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