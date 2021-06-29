Создание сайта с нуля на cms Wordpess, Joomla.

Фрилансер, web разработчик. Верстаю адаптивные сайты в по макету, и с созданием своего дизайна на CMS Wordpress. После выполнения своей работы тестирую сайт на кроссбраузерность, адаптивность, валидность, скорость загрузки. Владею базовыми знаниями HTML, CSS для изменения кода и поиска ошибок.Постоянно развиваюсь, совершенствую свои навыки, изучаю что-то новое для себя.Найду решение для любой поставленной задачи ,и реализую в том виде ,который Вас устроит на все 100%.Делаю по принципу-быстрее закончить ,чтобы быстрее освободится ,и сделать качественно ,чтобы не переделывать.=)Для меня важно оставить клиента довольным ,чтобы он вернулся с новым проектом именно ко мне!Гарантирую поддержку сделанного мною сайта в течении нескольких месяцев (если нужно изменить текста , добавить информацию ,или исправить ранее не выявленный косяк - денег не попрошу)Надеюсь на наше сотрудничество.С уважением, Левченко А.