Разработка на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка93 просмотра

Находимся в поиске программистов на субподряд. Могу отправить тз по текущим задачам на оценку.

4 года назад
partner430
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
558 отзывов(-1)
4 года назад