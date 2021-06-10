Экспорт Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки563 просмотра

Здравствуйте, нужно выгрузить позиции с сайта и загрузить их на английскую версию того же сайта на Битрикс. Позиций около тысячи, предлагайте пожалуйста стоимость и сроки. 

4 года назад
shuKirk
Кирилл 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Айнур
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад