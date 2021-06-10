Немного правок по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок1591 просмотр

Внести небольшой список правок, по сайту ориентировочно часов на 10 часов. Сайт на YII Framework. Без опыта просьба не беспокоить.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KR2Bla2-h7yIHf2Y5x-lAkRhrRVDFORIpw4O37bcvik/edit?usp=sharing.

Оплату напишите свою, можем почасовую.

Yii
4 года назад
Storin
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров