Оптимизация сайта на WP

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Закрыт6 заявок2333 просмотра

Есть сайт, но долго грузится админка и показатели в google page speed низкие

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Нужно сделать что бы админка грузилась нормально + были высокие показатели по google page speed

Основная проблема наверное - ОЧЕНЬ МНОГО ЗАПРОСОВ К БД

В админке 300+

А на сайте вообще 1.1к+ 

WordPress
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timoshchuk_roman
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