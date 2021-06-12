Оптимизация сайта на WP

Есть сайт, но долго грузится админка и показатели в google page speed низкие

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Нужно сделать что бы админка грузилась нормально + были высокие показатели по google page speed

Основная проблема наверное - ОЧЕНЬ МНОГО ЗАПРОСОВ К БД

В админке 300+

А на сайте вообще 1.1к+