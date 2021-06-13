Освежить wordpress сайт.

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Закрыт10 заявок2294 просмотра

Нужно освежить и обновить сайт сверстанньій на WP. С обновлением php поотваливались некоторые плагиньі.

Для апсела и инноваций открьітьі.  Но на текущий момент надо сделать бьістро и по деньгам оптимально.

PHPWordPress
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zavorad
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