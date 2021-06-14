Программист под CMS drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок1377 просмотров

Ищу программиста который специализируется по cms drupal

1. постоянная сдельная работа

2. поддержка двух интернет-магазинов

От вас 

1. опыт с бекендом 

2. пример - поддержка реальных проектов

3.  Пишите в личку для дальнейшего контакта - вайбер телеграм или скайп

P.S. - бюджет указан примерный - предметный будет обсуждаться при собеседовании!

Всем добра))

Drupal
4 года назад
stoaynov_oleg
Олег 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров