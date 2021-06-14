нужно изменить отображение заказа в корзине на сайте на битриксе. см. скрин.
Программист под CMS drupal
Ищу программиста который специализируется по cms drupal
1. постоянная сдельная работа
2. поддержка двух интернет-магазинов
От вас
1. опыт с бекендом
2. пример - поддержка реальных проектов
3. Пишите в личку для дальнейшего контакта - вайбер телеграм или скайп
P.S. - бюджет указан примерный - предметный будет обсуждаться при собеседовании!
Всем добра))
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