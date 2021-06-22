Поменять отображение в корзине на битриксе

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Завершен3 заявки1228 просмотров

нужно изменить отображение заказа в корзине на сайте на битриксе. см. скрин.

4 года назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

web_academik
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$45
3 дня
Escrow
Быстро вник в вопрос и все выполнил. Однозначно специалист высокого уровня.
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Приятно было иметь дело с Андреем!

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
web_academik
Александр 
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4 года назад