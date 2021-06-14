Разработка сайта на Wordpres

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт20 заявок1239 просмотров

Нужен сайт аналогичный https://galeon.kh.ua/ на теме + оптимизация скорости загрузки страниц (не ниже 55% для мобильных по гугл спид тест).

Дизайна нет. 

Весь контент на моей стороне, включая баннера.

4 года назад
HelenM
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Данил
 
24 года
4 года в сервисе
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год назад
2 отзыва
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Егор
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов(-1)
4 года назад
Елена
 
27 лет
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3 года назад
64 отзыва(-1)
4 года назад
Лора
 
47 лет
15 лет в сервисе
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2 года назад
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Иван
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
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месяц назад
161 отзыв
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Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
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Кирилл
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
29 лет
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4 года назад
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Дмитрий
 
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месяц назад
31 отзыв
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Артём
 
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3 года назад
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Александр
 
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2 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад
Александр
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Вячеслав
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
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Георгий
 
23 года
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13 отзывов(-2)
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Ярослав
 
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Евгений
 
35 лет
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16 часов назад
27 отзывов
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