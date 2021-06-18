Заказ по WP

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Завершен1 заявка89 просмотров

Интеграция верстки первого этапа.

WordPress
4 года назад
mikolait
Павел 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад
$93
7 дней
Escrow
Спасибо за работу! Добросовестный исполнитель!
Отличный заказчик! Рекомендую. Продолжаем работать дальше.

Заявки фрилансеров

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад