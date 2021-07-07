Добавить некоторый функционал в админку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки1015 просмотров

Приветствую. Есть сайт https://diabaz74.ru/, написан на HostCMS. Нужно добавить возможность в категориях с гранитными памятниками https://prnt.sc/15grqkw редактировать параметры блока «Скидки и предложения» https://prnt.sc/15gru1q сразу для всех страниц товаров данных категорий (в данное время изменения в блок приходится вводить отдельно на каждой странице с товаром).

4 года назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Golden_Puma
Мария 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$16
1 день
Escrow
Спасибо за помощь! Буду обращаться еще, могу рекомендовать.
все хорошо

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Роман
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Golden_Puma
Мария 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад