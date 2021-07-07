Добавить некоторый функционал в админку сайта

Приветствую. Есть сайт https://diabaz74.ru/, написан на HostCMS. Нужно добавить возможность в категориях с гранитными памятниками https://prnt.sc/15grqkw редактировать параметры блока «Скидки и предложения» https://prnt.sc/15gru1q сразу для всех страниц товаров данных категорий (в данное время изменения в блок приходится вводить отдельно на каждой странице с товаром).