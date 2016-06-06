Натягиваю готовую верстку на систему Hostcms. Внесу правки на сайты ваших клиентов.
Опытный пользователь ПК. Знание адаптивной верстки, html, css, xsl. Всегда на связи
Опыт работы с Hostcms 14 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
2 года назад
Не первый раз обращаюсь к Марии для внесения правок на сайт (HostCMS). Оба раза заказ был выполнен качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
все хорошо
$16
10 баллов
2 года назад
Спасибо за помощь! Буду обращаться еще, могу рекомендовать.
Ответный отзыв
все хорошо
$17
10 баллов
3 года назад
Если с hostcms атас, Мария Вам поможет в раз! Рекомендую ;)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все расписал, все сделали, все сразу оплатил.
$30
10 баллов
7 лет назад
Мария - супер эксперт по HostCMS. Выслушала все мои пожелания и внесла все дополнительные правки, которые возникали в ходе работы. Всё очень быстро и четко. Очень доволен сотрудничеством и рекомендую как специалиста экстра класса в своей нише!
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика. Четкое ТЗ. Всегда на связи. Оплата сразу после выполнения поставленных задач.
$75
10 баллов
8 лет назад
Отличный специалист своего дела, всегда на связи, сделает в лучшем виде и даже подскажет лучший вариант реализации. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. На связь выходит регулярно. Надеюсь продолжим сотрудничество.