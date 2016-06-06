Мария - супер эксперт по HostCMS. Выслушала все мои пожелания и внесла все дополнительные правки, которые возникали в ходе работы. Всё очень быстро и четко. Очень доволен сотрудничеством и рекомендую как специалиста экстра класса в своей нише!