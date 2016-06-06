Golden_Puma

Мария Golden_Puma

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Натягиваю готовую верстку на систему Hostcms. Внесу правки на сайты ваших клиентов.

Опытный пользователь ПК. Знание адаптивной верстки, html, css, xsl. Всегда на связи

Опыт работы с Hostcms 14 лет.

HTMLCSSПравки на сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
10 баллов
2 года назад
Внести изменения в структуру бокового меню Diabaz74.ru
Не первый раз обращаюсь к Марии для внесения правок на сайт (HostCMS). Оба раза заказ был выполнен качественно и в срок. Рекомендую.
все хорошо
Ответный отзыв
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$16
10 баллов
2 года назад
Добавить некоторый функционал в админку сайта
Спасибо за помощь! Буду обращаться еще, могу рекомендовать.
все хорошо
Ответный отзыв
NikitKo
Никита 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
3 года назад
Ищу прогера на hostcms
Если с hostcms атас, Мария Вам поможет в раз! Рекомендую ;)
Отличный заказчик. Все расписал, все сделали, все сразу оплатил.
Ответный отзыв
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Нужен эксперт по HostCMS
Мария - супер эксперт по HostCMS. Выслушала все мои пожелания и внесла все дополнительные правки, которые возникали в ходе работы. Всё очень быстро и четко. Очень доволен сотрудничеством и рекомендую как специалиста экстра класса в своей нише!
Рекомендую данного заказчика. Четкое ТЗ. Всегда на связи. Оплата сразу после выполнения поставленных задач.
Ответный отзыв
asteroidd
Дарья 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Внесение изменений на сайт
Отличный специалист своего дела, всегда на связи, сделает в лучшем виде и даже подскажет лучший вариант реализации. Крайне рекомендую!
Хороший заказчик. На связь выходит регулярно. Надеюсь продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв