Реализовать функционал блога на тильде

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Завершен2 заявки919 просмотров

Добрый день!

Есть сверстанный блог на тильде:

http://project4225104.tilda.ws/main-desctop-pad-mob

http://project4225104.tilda.ws/post-desctop-pad-mob

http://project4225104.tilda.ws/faqfinal

Мне нужно из этой “верстки” настроить функционал:

- разделы блога

- добавление постов с автоматическим добавлением карточек в разделы и на главную

- пагинация

- редактирование FAQ

- если это вообще возможно в тильде - поиск по FAQ

- если это вообще возможно в тильде - автоматические счетчики вот здесь: https://take.ms/qrWHoe

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Tilda
4 года назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

msstudio
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$250
2 дня
Escrow
Быстро, качественно, дорого ) Рекомендую!
Сделка прошла быстро, задание было понятным, рекомендую

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msstudio
36 лет
11 лет в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
41 год
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