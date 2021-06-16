Убрать два блока в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок648 просмотров

Есть свой шаблон сайта на Wordpress. Нужно убрать 2 блока внизу в статьях, в рубриках и на 404 странице.

Указывайте пожалуйста примерную стоимость своей работы.

WordPress
4 года назад
barfikov
Емельян 
43 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

suitetech
Дмитрий 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
4 года назад
$15
1 день
Дмитрий сделал работу в оговоренный срок в полном объёме и даже немного больше. Буду к нему обращаться дальше. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный Заказчик, рекомендую!

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Ярослав
 
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4 года назад
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