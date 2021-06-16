Есть задача для специалиста с опытом работы в Shopihy. Нужно перенести(copy) сайт на платформу Shopihy и адаптировать его там. Аккаунт в шопифай есть, данный сайт будет размещен на поддомене предварительно на этом boxy.lsbeauty.ph/ Вот ...
Убрать два блока в Wordpress
Есть свой шаблон сайта на Wordpress. Нужно убрать 2 блока внизу в статьях, в рубриках и на 404 странице.
Указывайте пожалуйста примерную стоимость своей работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую. Есть сайт https://diabaz74.ru/, написан на HostCMS. Нужно добавить возможность в категориях с гранитными памятниками https://prnt.sc/15grqkw редактировать параметры блока «Скидки и предложения» https://prnt.sc/15gru1q сразу для всех страниц товаров данных категорий (в данное время изменения в ...Завершен4 года назад
- $100
Ищу программиста который специализируется по cms drupal 1. постоянная сдельная работа 2. поддержка двух интернет-магазинов От вас 1. опыт с бекендом 2. пример - поддержка реальных проектов ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
нужно изменить отображение заказа в корзине на сайте на битриксе. см. скрин.Завершен4 года назад
Нужен сайт аналогичный https://galeon.kh.ua/ на теме + оптимизация скорости загрузки страниц (не ниже 55% для мобильных по гугл спид тест). Дизайна нет. Весь контент на моей стороне, включая баннера.Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт4 года назад
Откатываем бэкап, но потом ломают опять. Нужно найти уязвимость и предпринять меры. Кто может помочь отпишите. CMS opencart 2.3Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Куплен шаблон и уже установлен на wordpress. Необходимо поменять местами блоки, добавить контент, местами произвести небольшие доработки в некоторых блоках и поработать с формой для отправки данных на емеил. Более подробно в ТЗ.Завершен4 года назад
Есть развернутый WP, на нем Behteme. На нем крутится сайт - делался для технических нужд. Пришла пора сделать нормально. Нужен дизайн и натянуть на WP. рассмотрю альтернативные варианты CMS. В дальнейшем планируется ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт4 года назад
Поправить в шаблонах темы Wordpress вывод ALT у картинок. Сейчас альты выглядят так: Необходимо изменить код, чтобы у альтов выводился тот текст, который задан у картинки через админку. В итоге ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад