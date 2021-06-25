aposlavskii

Александр aposlavskii

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Веб-разработчик

Специализация

  • Правки сайта ( правки по верстке и программной части сайт, верстка новых блоков и страниц, добавление новых страниц и разделов, редактирование контента)
  • Настройка работоспособности сайтов ( перенос сайтов, восстановление работоспособности, чистка от вирусов, настройка https, настройка доменной почты)
  • Настройка аналитики (настройка целей метрики, гугл аналитики, событий для пикселей fb,vk, работа с google tag manager)
  • Интеграция верстки с wordpress ( на чистом шаблоне + ACF или Carbon fields)
Портфолио

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Отзывы заказчиков

ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
$4
10 баллов
3 года назад
Настроить триггер в GTM (google tal manager)
Четко, профессионально. После выполнения у меня возникли вопросы - все рассказал и показал. Доработка без проблем. Рекомендую!
Все отлично. Спасибо
Ответный отзыв
guest_16358301152081
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Исправить ошибки и по чистить код на сайте.
Обратился к Александру, он всё сделал быстро и хорошо. Рекомендую.
Все отлично. Спасибо
Ответный отзыв
Ann_Kawper
Анна 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Создать доменную почту
Александр отлично справился с заданием, спасибо большое!
Точное тз, быстра проверка и оплата. Спасибо)
Ответный отзыв