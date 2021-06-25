Веб-разработчик
Специализация
- Правки сайта ( правки по верстке и программной части сайт, верстка новых блоков и страниц, добавление новых страниц и разделов, редактирование контента)
- Настройка работоспособности сайтов ( перенос сайтов, восстановление работоспособности, чистка от вирусов, настройка https, настройка доменной почты)
- Настройка аналитики (настройка целей метрики, гугл аналитики, событий для пикселей fb,vk, работа с google tag manager)
- Интеграция верстки с wordpress ( на чистом шаблоне + ACF или Carbon fields)
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Четко, профессионально. После выполнения у меня возникли вопросы - все рассказал и показал. Доработка без проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично. Спасибо
$8
10 баллов
3 года назад
Обратился к Александру, он всё сделал быстро и хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично. Спасибо
$7
10 баллов
4 года назад
Александр отлично справился с заданием, спасибо большое!
Ответный отзыв
Точное тз, быстра проверка и оплата. Спасибо)