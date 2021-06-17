ИМ на Insales - правки верстки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки419 просмотров

Добрый день!

Есть небольшой список правок по ИМ на Insales.

В мобильной версии:

  • На главной добавить стрелки в слайдер "популярные товары"
  • На главной выровнять баннеры "технологии", "применение"
  • Добавить чекбокс в форму в футере
Время от времени появляется еще правки, ищется человек имеющий возможность выделить время для небольшого объема работ.
4 года назад
4337003
Михаил 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$28
1 день
Задача выполнена быстро и качественно. Спасибо за работу!
Отличный заказчик, однозначно рекомендую! Четко составленное ТЗ, постоянный онлайн.

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад