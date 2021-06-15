Верстка на Wordpress

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Закрыт12 заявок454 просмотра

Надо сделать редизайн сайта, перенести весь готовый функционал на новый домен, верстка на Wordpress. 10 страниц + парочка однотипных попапов, адаптивы. Больше в личке, присылайте свои портфолио и цены.

WordPress
4 года назад
val_1310
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