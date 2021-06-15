Нужно помочь донастроить на сайте пайпал на битриксе, работы на 20 минут
Верстка на Wordpress
Надо сделать редизайн сайта, перенести весь готовый функционал на новый домен, верстка на Wordpress. 10 страниц + парочка однотипных попапов, адаптивы. Больше в личке, присылайте свои портфолио и цены.
Заявки фрилансеров
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