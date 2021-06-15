Верстка на Wordpress

Есть задача для специалиста с опытом работы в Shopihy. Нужно перенести(copy) сайт на платформу Shopihy и адаптировать его там. Аккаунт в шопифай есть, данный сайт будет размещен на поддомене предварительно на этом boxy.lsbeauty.ph/ Вот ...