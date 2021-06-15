Доработка десктоп и мобильной версии сайта на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок2017 просмотров

Добрый день!

Необходимо:

1. Доработать сайт на wordpress под браузер chrome;

2. Доработать мобильную версию сайта на wordpress под браузер chrome.

Макеты скину кандидатам.

Бюджет и сроки по договоренности.

WordPress
4 года назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Егор
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов(-1)
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад
Никита
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вячеслав
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
4 года назад
Андрей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад