Добрый день! Есть небольшой список правок по ИМ на Insales. В мобильной версии: На главной добавить стрелки в слайдер "популярные товары"На главной выровнять баннеры "технологии", "применение"Добавить чекбокс в форму ...
Modx задачи по сайту
Здравствуйте, требуется решить рад задач по сайту. Работа форм. Сделать маску телефона
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