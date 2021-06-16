Ускорение сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка100 просмотров
  • Настройка кэширования на сайте (проверка плагинов и их настройка)
  • Сжатие кода, скриптов, таблиц стилей
  • Настройка оптимизации изображение
  • Все что нужно для поднятия скорости до зеленой зоны, в т.ч. мобильная версия
Сайт https://rabota.avrika.co.il/
WordPress
4 года назад
sofer770
Ида 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
4 года назад
$50
1 день
Escrow
Отличная работа, намного быстрее, чем было запланировано. Показатели скорости сайта взлетели. Спасибо
Было приятно работать с Идой. Все прошло отлично.

Заявки фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
4 года назад