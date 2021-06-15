Opencart доработки

Нужен программист сделать доработки(верстка+натяжка) на движке Opencart 3 по готовому дизайну из zeplin. Доработки:

1. Внутренняя оптимизация(СЕО) + оптимизация производительности(контроллеров, скриптов, модулей).

2. Верстка 4 новых страниц и доработка на старых.

Моменты, сложные для других программистов:

1. На сайте нужно сделать разные языки. Выглядит это так:

site.ru/en-gb/wow/123 где

site.ru - наш сайт, en-gb - язык и для какой страны, wow - категория, 123 - карточка товара

2. Модуль динамической скидки. Скидка зависит от времени последнего заказа и уровня покупателя в системе лояльности. Пример: 1лвл - 3%, 2лвл - 5%, 3лвл - 7%, 4лвл- 10%. При заказе в течение 24ч скидка - 7%, при заказе в течение 72ч - 5%.

Покупатель сделал заказ через 16 часов с 2 уровнем. Соответственно скидка будет 7% + 5% = 13%.

Более точное ТЗ исполнителю. Интересуют только фрилансеры, не студии.