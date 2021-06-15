Здравствуйте, требуется решить рад задач по сайту. Работа форм. Сделать маску телефона
Opencart доработки
Нужен программист сделать доработки(верстка+натяжка) на движке Opencart 3 по готовому дизайну из zeplin. Доработки:
1. Внутренняя оптимизация(СЕО) + оптимизация производительности(контроллеров, скриптов, модулей).
2. Верстка 4 новых страниц и доработка на старых.
Моменты, сложные для других программистов:
1. На сайте нужно сделать разные языки. Выглядит это так:
site.ru - наш сайт, en-gb - язык и для какой страны, wow - категория, 123 - карточка товара
2. Модуль динамической скидки. Скидка зависит от времени последнего заказа и уровня покупателя в системе лояльности. Пример: 1лвл - 3%, 2лвл - 5%, 3лвл - 7%, 4лвл- 10%. При заказе в течение 24ч скидка - 7%, при заказе в течение 72ч - 5%.
Покупатель сделал заказ через 16 часов с 2 уровнем. Соответственно скидка будет 7% + 5% = 13%.
Более точное ТЗ исполнителю. Интересуют только фрилансеры, не студии.
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