Создание и продвижение сайтов

Наша компания на рынке уже 10 лет!

Занимаемся полной упаковкой и репутацией Вашего бизнеса в интернете.

Действует беспроцентная рассрочка на все виды работ!

АКЦИЯ: При заказе сайта до конца июня мы дарим настройку рекламного кабинета в Яндекс!

АКЦИЯ: При заказе сайта до конца июня мы дарим стратегию ведения Ваших социальных сетей и сопровождение в течении месяца!

АКЦИЯ: При покупке услуг по ведению социальных сетей каждый 6-ой месяц В ПОДАРОК!

Продвижение/реклама:

Настройка контекстной рекламы в Яндекс и Google - от 15 000 рублей.

SEO продвижение сайта - от 27 500 руб.

SMM - от 15 000 руб.

SERM - от 20 000 рублей

CRM(АМО, Битрикс) от 45 000 рублей.

Создание сайтов с ИНДИВИДУАЛЬНЫМ дизайном:

Landing Page (одностраничный сайт) цена от 70 000 руб. Срок разработки - 2-3 недели

Сайт-визитка: цена от 80 000 руб. Срок разработки от 3 недель

Сайт-каталог: цена от 90 000 руб. Срок разработки - 1-1.5 месяца.

Интернет-магазин на Битрикс от 150 000 руб. Срок разработки - 1.5-2 месяца.

Интернет-магазины на шаблонах Битрикс от 125 000 рублей. Срок разработки - 1.5-2 месяца. (с лицензией, шаблоном, наполнением, хостингом и доменом)

Доработки сайта на WP, Битрикс - рассчитывается индивидуально