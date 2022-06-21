WoodenWIcket

Евгений Синькевич WoodenWIcket

 
27 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#10038;Качественная верстка сайтов с посадкой на CMS WordPress &#10038; &#10038;Создание интернет-магазинов на CMS Wordpress &#10038;

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🔥 ﻿Первым 10 заказчикам выполняю работу со скидкой 50% 🔥

Обо мне

Меня зовут Женя, живу в Беларуси. В сфере веба нахожусь около 4 лет. В приоритете создание удобных адаптивных магазинов и сайтов компаний. Делаю всё как для себя и довожу до логического заверения в срок!

Гарантия на выполненную работу

В течении недели после выполнения заказа я бесплатно и сразу исправляю неточности которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже. Также отвечу и помогу с вопросами НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ к моей выполненной работе.

Контактные данные

 Telegram: WoodenWicket

E-mail: [email protected]

 Мобильный: +375292132529 (Viber)

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