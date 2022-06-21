Евгений Синькевич WoodenWIcketWoodenWIcket
27 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
✶Качественная верстка сайтов с посадкой на CMS WordPress ✶ ✶Создание интернет-магазинов на CMS Wordpress ✶
🔥 Первым 10 заказчикам выполняю работу со скидкой 50% 🔥
✍ Обо мне
Меня зовут Женя, живу в Беларуси. В сфере веба нахожусь около 4 лет. В приоритете создание удобных адаптивных магазинов и сайтов компаний. Делаю всё как для себя и довожу до логического заверения в срок!
✅ Гарантия на выполненную работу
В течении недели после выполнения заказа я бесплатно и сразу исправляю неточности которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже. Также отвечу и помогу с вопросами НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ к моей выполненной работе.
✍ Контактные данные
Telegram: WoodenWicket
E-mail: [email protected]
Мобильный: +375292132529 (Viber)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Bpmotors - Автосервис27 просмотров