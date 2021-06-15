Работы на сайте на CMS Webasyst

Работы на сайте loona.shop на CMS Webasyst

1. Нужно создать промокод, который дает разовую скидку 20% при первой покупке новым покупателям настроить через функционал CMS "Купоны", чтобы получить промокод надо зарегистрироваться, промокод приходит на почту, настроить через функционал CMS "Рассылки" надо чтобы промокодом можно было воспользоваться только 1 раз.

2. Скрыть в слайдере на главной слайд "Глобальная распродажа 30% на все" вместо него разместить слайд "Скидка на первый заказ 20%. Зарегистрируйся и получи промокод" при нажатии - переход на страницу регистрации. Картинку мы сделаем.

3. Номер в шапке и подвале +7 (917) 800-17-90 заменить на ‎+7 987 148-86-79