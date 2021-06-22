Доработки на Modx

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка99 просмотров

Тз в файле: https://docs.google.com/document/d/1KCUJD2cA7fgnGo_7R7V3spA6MTnRIhURcogf30UpZuc/edit

MODX
4 года назад
go-travkin
Григорий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Работа выполнена качественно, рекомендую!
Адекватный заказчик! Подготовил четкое понятное ТЗ. Во время работы активно подсказывал, когда возникали вопросы. По оплате никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад