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Ускорить вывод постов через на Wordpress
На сайте под управлением wordpress используем много циклов вывода постов WP_Query по рубрикам, по произвольным полям (http://prntscr.com/15ifxyr) на сайте почти 29 000 постов.
При этом запросы к базе очень медленные
Нужен исполнитель, который сможет ускорить вывод постов и в целом ускорить работу сайта.
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