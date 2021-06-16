Ускорить вывод постов через на Wordpress

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Закрыт1 заявка3096 просмотров

На сайте под управлением wordpress используем много циклов вывода постов WP_Query по рубрикам, по произвольным полям (http://prntscr.com/15ifxyr) на сайте почти 29 000 постов.

При этом запросы к базе очень медленные

http://prntscr.com/15ig0qv

http://prntscr.com/15ig6cj

http://prntscr.com/15ig74m

Нужен исполнитель, который сможет ускорить вывод постов и в целом ускорить работу сайта.

WordPress
4 года назад
itadesign
Эльдар 
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Был
4 месяца назад

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Дмитрий
 
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Был
месяц назад
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4 года назад