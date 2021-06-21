Нужен специалист по WP. Есть много задач по сайту на wordpress, все задачи не сложные в осовном по верстке, работаем по пост оплате, либо оплата по частям, то есть вы выполняете несколько заданий из ТЗ, ...
Нужно сверстать и натянуть на вордпресс простой лендинг.
https://www.figma.com/file/aaWg9uWsxGzeOZF4HC3rkw/Round-Ligistic-(Copy)?node-id=255%3A0
Сайт является просто каталогом, без функций продажи и тому подобного. Вся страница статичная кроме кнопок для отправки заявки и по нажатию на один из сертификатов происходит переход по ссылке.
Из требований:
- показатель pagespeed 80+ без метрик
- использование в работе плагина ACF
- формы сделать через CF7
Пишите сроки и цену.
Для оперативной связи добавьте свои контакты в меседжерах.
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