Нужно сверстать и натянуть на вордпресс простой лендинг.

https://www.figma.com/file/aaWg9uWsxGzeOZF4HC3rkw/Round-Ligistic-(Copy)?node-id=255%3A0

Сайт является просто каталогом, без функций продажи и тому подобного. Вся страница статичная кроме кнопок для отправки заявки и по нажатию на один из сертификатов происходит переход по ссылке.

Из требований:

показатель pagespeed 80+ без метрик

использование в работе плагина ACF

формы сделать через CF7

К сожалению мобильной версии макета нет, но там блоки крайне простые, поэтому не думаю что будет проблемой скомпоновать все в моб версии.

Пишите сроки и цену.

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