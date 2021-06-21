Нужно сверстать и натянуть на вордпресс простой лендинг.

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Завершен12 заявок943 просмотра

https://www.figma.com/file/aaWg9uWsxGzeOZF4HC3rkw/Round-Ligistic-(Copy)?node-id=255%3A0

Сайт является просто каталогом, без функций продажи и тому подобного. Вся страница статичная кроме кнопок для отправки заявки и по нажатию на один из сертификатов происходит переход по ссылке.

Из требований:

  • показатель pagespeed 80+ без метрик
  • использование в работе плагина ACF
  • формы сделать через CF7
К сожалению мобильной версии макета нет, но там блоки крайне простые, поэтому не думаю что будет проблемой скомпоновать все в моб версии.

Пишите сроки и цену. 

Для оперативной связи добавьте свои контакты в меседжерах. 

Node.jsWordPress
4 года назад
GRAF231
Орхан 
24 года
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

max_mosquito
Максим 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$55
4 дня
Максим ответственно подошел к выполнению задачи и очень быстро справился с ней. Постоянно был на связи и шел на встречу при возникновении каких то вопросов. Рекомендую!
Все четко. Без лишней "воды". Благодарю за отзыв

Заявки фрилансеров

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