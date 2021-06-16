Доработать модуль главного меню на Opencart 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки1757 просмотров

Нужно допилить главное меню на сайте bit.lg.ua:

1. Добавить возможность вставлять произвольные ссылки в категории 2 и 3 уровня.

2. Разобраться с количеством колонок в меню 2 ровня.

3. Исправить вывод html содержимого в меню.

4. Доработать мобильную версию меню.

5. Возможно пару мелких доработок по дизайну.

Стоимость и сроки указывайте пожалуйста в заявке.

HTMLOpencart
4 года назад
ag1201
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
134 отзыва(-5)
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
4 года назад