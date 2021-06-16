https://www.figma.com/file/aaWg9uWsxGzeOZF4HC3rkw/Round-Ligistic-(Copy)?node-id=255%3A0 Сайт является просто каталогом, без функций продажи и тому подобного. Вся страница статичная кроме кнопок для отправки заявки и по нажатию на один из сертификатов происходит переход по ссылке. ...
OpenCart
Добавить 10 товаров
Необходимо на opencart добавить 10 товаров через админку
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