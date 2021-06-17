Помочь с сайтом на wordpress.

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Закрыт2 заявки731 просмотр

Такие запросы:

﻿SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mzd_posts.ID FROM mzd_posts WHERE 1=1 AND (((mzd_posts.post_title LIKE '%301%') OR (mzd_posts.post_excerpt LIKE '%301%') OR (mzd_posts.post_content LIKE '%301%'))) AND (mzd_posts.post_password = '') AND mzd_posts.post_type IN ('post', 'page', 'attachment') AND (mzd_posts.post_status = 'publish') ORDER BY mzd_posts.post_title LIKE '%301%' DESC, mzd_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10Ложут базу данных. Нужно разобраться с этим.

WordPress
4 года назад
diman3210
Дмитрий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
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2 года назад
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4 года назад
Алексей
 
52 года
11 лет в сервисе
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2 отзыва
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