Выполнить натяжку на opencart

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок944 просмотра

Есть готовая верстка, необходимо выполнить натяжку на систему управления opencart

Оплата поэтапно. Пожалуйста оставляйте заявки кто сейчас свободен

Opencart
4 года назад
guest_16225002576555
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$180
7 дней
Заказ выполнен четко в сроки. Все доступы передали, заказчик перестал отвечать и не заплатил

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Сергей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
85 отзывов
4 года назад
Евгений
 
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6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 года назад