Сделать корзину на сайт и прикрепить платежную систему. Сайт на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки1749 просмотров

Что необходимо сделать на сайте:- корзина с функционалом записи в куки (брошенная корзина)- заказ на одной странице и в модальном окне- выбор отделения Новой почтой с расчетом стоимости доставки- подключение LiqPayТолько с опытом в подобных проектах

Joomla
4 года назад
guest_15846505128096
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
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Евгений
 
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4 года назад
4 года назад