Сайт на wordpress Нужно увеличить скорость загрузки
Верстка и натяжка на битрикс
Добрый день.
https://xd.adobe.com/view/5cd99550-91bf-45c4-b68c-072bfa77bc1c-098a/screen/cd8d6ac4-6e6d-4c02-8b77-1fa161a526eb
Нужно сверстать и натянуть на битрикс. Заказ не срочный, начать работу можно в конце месяца. Сейчас хочется узнать цену и сроки исполнения, а также определиться с исполнителем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт4 года назад
Такие запросы: SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mzd_posts.ID FROM mzd_posts WHERE 1=1 AND (((mzd_posts.post_title LIKE '%301%') OR (mzd_posts.post_excerpt LIKE '%301%') OR (mzd_posts.post_content LIKE '%301%'))) AND (mzd_posts.post_password = '') AND mzd_posts.post_type IN ('post', ...Закрыт4 года назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо объяснить что нужно делать с безхозным контентом на сайте WordPress. Как он образовывается и как его преобразовать.Завершен4 года назад
Есть готовая верстка, необходимо выполнить натяжку на систему управления opencart Оплата поэтапно. Пожалуйста оставляйте заявки кто сейчас свободенЗакрыт4 года назад
Что необходимо сделать на сайте:- корзина с функционалом записи в куки (брошенная корзина)- заказ на одной странице и в модальном окне- выбор отделения Новой почтой с расчетом стоимости доставки- подключение LiqPayТолько с опытом в подобных ...Закрыт4 года назад
Необходимо перенести сайт https://clck.ru/VZ9wy на ocstore 2.3, с частичным сохранением дизайна + настроить синхронизацию со складом (файл csv готов) Модули, которые понадобятся: simplechekout, anycsv pro, megamenu, seotag generator, ocfilter, newsblog, отзывы о магазине, faq, callback, ...Завершен4 года назад
Нужно допилить главное меню на сайте bit.lg.ua: 1. Добавить возможность вставлять произвольные ссылки в категории 2 и 3 уровня. 2. Разобраться с количеством колонок в меню 2 ровня. 3. Исправить вывод html ...Закрыт4 года назад
Добавить 10 товаров Необходимо на opencart добавить 10 товаров через админкуСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
https://www.figma.com/file/aaWg9uWsxGzeOZF4HC3rkw/Round-Ligistic-(Copy)?node-id=255%3A0 Сайт является просто каталогом, без функций продажи и тому подобного. Вся страница статичная кроме кнопок для отправки заявки и по нажатию на один из сертификатов происходит переход по ссылке. ...Завершен4 года назад