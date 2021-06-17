Верстка и натяжка на битрикс

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Закрыт6 заявок1783 просмотра

Добрый день.

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Нужно сверстать и натянуть на битрикс. Заказ не срочный, начать работу можно в конце месяца. Сейчас хочется узнать цену и сроки исполнения, а также определиться с исполнителем.

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GRAF231
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