1с принять данные по json на веб-сервисе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки4173 просмотра

Нужно поднять веб-сервис и принять данные по json с сайта

4 года назад
josgir
Петр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
54 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Максим
 
51 год
4 года в сервисе
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4 года назад
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Миша
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
43 года
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад