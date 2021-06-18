Вирус побил сайт на WordPress. Вместо страниц белый экран и переадресация на спам сайт. Нужно: — Убить вирус. — Восстановить рабочий шаблон. — Найти и закрыть дырку через которую ...
1с принять данные по json на веб-сервисе
Нужно поднять веб-сервис и принять данные по json с сайта
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