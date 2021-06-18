Почистить Wordpress от вирусов и восстановить шаблон.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки315 просмотров

Вирус побил сайт на WordPress. Вместо страниц белый экран и переадресация на спам сайт.

Нужно:

— Убить вирус.

— Восстановить рабочий шаблон.

— Найти и закрыть дырку через которую проник вирус. 

WordPress
4 года назад
bohdanred
Богдан 
41 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$49
1 день
Отличная оперативная работа. Спасибо большое. Рекомендую.
Хороший заказчик, всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Илья
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад