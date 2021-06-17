Сломался сайт на Wordpress

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Есть сайт на Wordpress - https://cd-studio.com.ua/, скорее всего что то устарело и теперь не может нормально работать и обновиться, ругается, что нужно обновление Wordpress, но всегда получаю ошибку о превышении лимита http://joxi.ru/l2Zzx16c790l02, но каждый раз повышаю на хостинге лимит и ничего. От исполнителя нужно привести сайт в рабочий вид.

WordPress
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bogdan_v_
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